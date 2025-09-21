الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 07:15
    عاجل

    وسائل إعلام إسرائيلية: “إسرائيل” طُردت من المعرض السياحي المركزي في إيطاليا وهو المعرض السياحي الأكبر في الدولة الأوروبية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي بالتزامن مع تفجير جيش الاحتلال مدرعة مفخخة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

      المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بغزة: النازحون يتجهون لجنوب غزة دون أماكن كافية أو أمان

      سي إن إن عن الشرطة الأمريكية: مصابون في إطلاق نار بولاية نيو هامبشر واعتقال أحد المشتبه بهم في الحادث

