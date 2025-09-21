مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش: استهداف الطواقم الطبية يُعد جريمة تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي ويجب حماية الطواقم الطبية وفق اتفاقية جنيف وقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي