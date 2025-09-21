مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش: الاحتلال قتل 1700 كادر طبي خلال الحرب ضمن محاولاته لضرب عمل المشافي وإخراجها عن الخدمة و اعتقل أكثر من 360 كادرًا طبيًا منذ بداية العدوان وما يزال عددٌ منهم يتعرّض للتعذيب داخل السجون