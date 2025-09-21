الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 01:45
    مصادر طبية: 107 شهداء منهم 90 شهيدًا من مدينة غزة بنيران الاحتلال على قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      التلغراف: رئيس وزراء بريطانيا سيصدر بيانا اليوم الأحد يؤكد عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية

      4 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الحداد قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة

      “المرصد السوري لحقوق الانسان” : مقتل خمس نساء وطفلين في قرية أم التينة في بلدة دير حافر بريف حلب شمال سوريا بقصف شنّه عناصر من الجيش السوري

