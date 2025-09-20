رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: ونحن نحتفل بذكرى الثورة نتذكر إخوتنا في غزة الذين يعيشون قرابة العامين تحت إجرام الكيان الصهيوني دون رادع من حكومات وجيوش أمتنا العربية والإسلامية