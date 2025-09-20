السبت   
   20 09 2025   
   27 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حركة حماس: استهداف الاحتلال الطواقم الطبية وأسرهم رسالة دموية للأطباء لدفعهم قسرا إلى ترك مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي اغار على رابيد علي طريق النبطية – مرجعيون في منطقة الخردلي

      مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي اغار على رابيد علي طريق النبطية – مرجعيون في منطقة الخردلي

      النائب عز الدين : القرار الذي صدر عن الحكومة في جلستي 5 و7 آب ليس مطلبا داخليا

      النائب عز الدين : القرار الذي صدر عن الحكومة في جلستي 5 و7 آب ليس مطلبا داخليا

      نقص حاد في المضادات الحيوية في قطاع غزة

      نقص حاد في المضادات الحيوية في قطاع غزة