    مصادر في مستشفيات القطاع: 39 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 32 في مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب الحاج حسن: التمسك بخيار المقاومة ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة

      55 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي المتوصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت

      بريطانيا | اضطرابات في مطارات أوروبية كبرى جراء هجوم إلكتروني على مزود خدمات

