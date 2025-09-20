السبت   
   20 09 2025   
   27 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مجمع الشفاء: استشهاد أفراد من عائلة مدير المجمع الدكتور محمد أبو سلمية في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القناة 13 العبرية: ستنضم الفرقة 36 إلى القوات المناورة في منطقة مدينة غزة خلال الأيام المقبلة

      القناة 13 العبرية: ستنضم الفرقة 36 إلى القوات المناورة في منطقة مدينة غزة خلال الأيام المقبلة

      فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل

      فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل

      البرتغال تؤكّد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين غداً الأحد

      البرتغال تؤكّد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين غداً الأحد