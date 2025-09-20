السبت   
   20 09 2025   
   27 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصدر في الاسعاف والطوارئ في غزة: 4 شهداء وعدد من الجرحى في غارة على منزل في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القناة 13 العبرية: ستنضم الفرقة 36 إلى القوات المناورة في منطقة مدينة غزة خلال الأيام المقبلة

      القناة 13 العبرية: ستنضم الفرقة 36 إلى القوات المناورة في منطقة مدينة غزة خلال الأيام المقبلة

      مجمع الشفاء: استشهاد أفراد من عائلة مدير المجمع الدكتور محمد أبو سلمية في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة

      مجمع الشفاء: استشهاد أفراد من عائلة مدير المجمع الدكتور محمد أبو سلمية في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة

      فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل

      فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل