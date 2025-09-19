الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:03
    عاجل

    بدء كلمة الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الاحتفال المركزي لمناسبة الذكرى السنوية الاولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد ابراهيم عقيل والشهداء من قادة الرضوان والمدنيين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: في 20 أيلول سنة 2024 أغار العدو الإسرائيلي على مركز اجتماع لقادة الرضوان في الضاحية الجنوبية واستشهد 18 شهيدا وحوالي 50 شهيدا من المدنيين من الرجال والنساء والأطفال

      سماحة الشيخ نعيم قاسم: شهداء الرضوان شهداء مسيرة تحرير القدس وشهداء مسيرة تحرير الوطن وشهداء الكرامة والعزة والإباء

      الشيخ حمود: المقاومة ستبقى قدر الأمة

