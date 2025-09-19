وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله: هذه العملية البطولية تؤكد مرة اخرى ان روح المقاومة في الأمة هي روح متأصلة وأن عزيمة ‏المؤمنين بتحرير فلسطين والمقدسات عزيمة راسخة لا تتزعزع