وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله: لقد تلقينا بكل فخر واعتزاز نبأ إستشهاد الفارس المقدام عبد المطلب القيسي حيث قام بقتل وجرح عدد من الجنود الصهاينة عند معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين المحتلة