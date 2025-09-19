الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: العدو يطلق قذيفتين مضيئتين باتجاه حرش بلدة يارون جنوب لبنان 

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      75 قتيلاً في قصف بطائرة مسيّرة استهدف مخيماً للنازحين في دارفور

      75 قتيلاً في قصف بطائرة مسيّرة استهدف مخيماً للنازحين في دارفور

      مفوض حقوق الإنسان يندد بتصاعد الطابع الإثني للنزاع في السودان

      مفوض حقوق الإنسان يندد بتصاعد الطابع الإثني للنزاع في السودان

      السيد فضل الله: العدو الإسرائيلي يسعى للهيمنة على كل المنطقة ومقدراتها

      السيد فضل الله: العدو الإسرائيلي يسعى للهيمنة على كل المنطقة ومقدراتها