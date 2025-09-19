الجمعة   
    50 شهيدًا جراء الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع #غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسائل إعلام سورية: إشتباكات متقطعة جنوب الخفسة شرق حلب تخللها تبادل بالرشاشات الثقيلة وقصف بقذائف الهاون بين وزارة الدفاع و قوات قسد

      فرنسا | ماكرون: “إسرائيل” تقوم بتدمير مصداقيتها بالكامل في غزة

      قصف مدفعي محيط وادي غزة شمال النصيرات وسط قطاع غزة

