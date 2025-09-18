الخميس   
    القوات المسلحة اليمنية: قصفنا هدفاً عسكرياً حساساً للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلّة وأهدافاً مختلفة في أم الرشراش وهدفاً حساساً في منطقة بئر السبع

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجهاد الإسلامي: الفيتو الأمريكي شراكة في جرائم الإبادة بغزة

      مراسل المنار : اصابة صياد بجروح طفيفة جراء استهداف المحلقات ميناء الناقورة بخمس قنابل صوتية

      حماس: الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن تواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

