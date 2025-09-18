الخميس   
   18 09 2025   
   25 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:03
    قيادة كتائب القسام: نقول لقيادة العدو إن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم ونحن جاهزون لإرسال أرواح جنودكم لجهنم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو يتحدث عن هجوم بطائرة مسيرة يستهدف ايلات بالأراضي المحتلة

      “عام على جريمة البيجر..والجرحى يواصلون المقاومة في الميدان الاجتماعي”

      جيش العدو الصهيوني يهدد بقصف مناطق سكنية في برج قلاويه والشهابية في جنوب لبنان

