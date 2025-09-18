الخميس   
   18 09 2025   
   25 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:49
    اعلام العدو: مقتل 4 جنود من “الجيش الإسرائيلي” وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حسن مراد: وعي العقلاء كفيل بإفشال مخططات العدو

      وزارة الصحة في غزة: ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,513 شهيدًا وأكثر من 18,414 إصابة

      وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,141 شهيدًا و165,925 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023

