    عاجل

    مصدر في مستشفى الشفاء: شهيدان ومصابون في غارات إسرائيلية على مناطق شمالي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حسن مراد: وعي العقلاء كفيل بإفشال مخططات العدو

      وزارة الصحة في غزة: ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,513 شهيدًا وأكثر من 18,414 إصابة

      وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,141 شهيدًا و165,925 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023

