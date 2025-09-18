الخميس   
   18 09 2025   
   25 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر في مستشفيات غزة: 14 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت “خلة المحافر” جنوب بلدة عديسة بقنبلتين

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت “خلة المحافر” جنوب بلدة عديسة بقنبلتين

      منظمة العفو الدولية: 15 شركة عالمية تساهم في انتهاكات إسرائيل وتمكنها من ارتكاب إبادة جماعية بغزة

      منظمة العفو الدولية: 15 شركة عالمية تساهم في انتهاكات إسرائيل وتمكنها من ارتكاب إبادة جماعية بغزة

      فرنسا تستعد ليوم احتجاجي ضخم ضد سياسات ماكرون

      فرنسا تستعد ليوم احتجاجي ضخم ضد سياسات ماكرون