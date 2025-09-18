الخميس   
   18 09 2025   
   25 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إذاعة “الجيش الإسرائيلي” : كبار الضباط في الجيش يصفون ذلك بأنه “مرحلة الجسّ” في المقابل تدرس حماس اتجاهات الحركة والتخطيط للخطوات المقبلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي يستهدف بصاروخين بلدة شبعا من دون اصابات

      مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي يستهدف بصاروخين بلدة شبعا من دون اصابات

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت “خلة المحافر” جنوب بلدة عديسة بقنبلتين

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية استهدفت “خلة المحافر” جنوب بلدة عديسة بقنبلتين

      منظمة العفو الدولية: 15 شركة عالمية تساهم في انتهاكات إسرائيل وتمكنها من ارتكاب إبادة جماعية بغزة

      منظمة العفو الدولية: 15 شركة عالمية تساهم في انتهاكات إسرائيل وتمكنها من ارتكاب إبادة جماعية بغزة