    جيش العدو الإسرائيلي يُفجّر مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين شمال غرب مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار :مربض للعدو في موقع الراهب المعادي في اطراف عيتا الشعب اطلق عددا من قذائف الهاون استهدفت وادي في أطراف بلدة رامية الجنوبية

      جيش العدو الإسرائيلي يُفجّر مدرعات مفخخة بين المنازل السكنية شمال مدينة غزة

      قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية في الضفة المحتلة

