الشيخ نعيم قاسم: أنتم الأعلون واعلموا أن “إسرائيل” ستسقط لأنها احتلال وظلم واجرام وعدوان ولان المقاومين يواجهونها حتى التحرير على طريق إحدى الحسنين وهذا ربح دائم