عاجل
الشيخ نعيم قاسم: أنتم مع أكمل رسالة وهي رسالة الاسلام ومع محمد وآل محمد ومع الولاية ومع الامام الخميني والإمام القائد الخامنئي
17-09-2025 15:42 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الشيخ الخطيب استقبل السفير المصري ورئيس هيئة ابناء العرقوب : مؤتمر الدوحة لم يردع “إسرائيل” ومخاوفنا من التصعيد ازدادت
15:49
الشيخ نعيم قاسم: جرحى “البيجر” رواد البصيرة وحملة راية المقاومة حتى التحرير
15:46
الشيخ نعيم قاسم: أنتم الأعلون واعلموا أن “إسرائيل” ستسقط لأنها احتلال وظلم واجرام وعدوان ولان المقاومين يواجهونها حتى التحرير على طريق إحدى الحسنين وهذا ربح دائم
15:43