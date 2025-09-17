سرايا القدس- كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوة موجهة من نوع “سجيل 2” في آلية عسكرية على مدخل السيلة الحارثية كما يواصل أبطالنا التصدي لقوات العدو وفق متطلبات وظروف الميدان