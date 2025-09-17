الأربعاء   
    النائب فضل الله: طالبنا وزير المالية إعادة النظر في هذه الموازنة ووضع اعتمدادات مهما كان حجمها لإعادة لإعمار لأن في الموازنة تملص للحكومة من التزاماتها في البيان الوزاري

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب فضل الله: بعض من في الحكومة لم يعد يعبأ بالإخلال بالتزاماتها ولا هم لهم في عمرها القصير المتبقي إلا بالتفريط بما يضمنه الدستور والوثيقة الوطنية

      النائب فضل الله: لم نجد إلى اليوم أي اجراءات عملية بملف إعادة الإعمار بل تتعمد الحكومة إهمال هذا الملف لأغراض داخلية وبأوامر خارجية والدليل على ذلك أن موازنتها لم تتضمن أي شيء حول الملف

      النائب فضل الله: نسأل الحكومة اليوم هل من جدول زمني لتسليح  الجيش واين اصبح جق لبنان بالدفاع عن النفس؟

