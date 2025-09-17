الأربعاء   
   17 09 2025   
   24 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:48
    مراسل المنار: العدو الإسرائيلي أقدم فجر اليوم على نسف منزل غير مأهول في محيط منطقة الرندة على أطراف بلدة عيتا الشعب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ماذا فعل سوء التغذية بأطفال غزة؟

      الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعتبر منتهيا عند تعرضنا لأي اعتداء

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال ترافقها آليات هدم تقتحم قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل

