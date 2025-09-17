الأربعاء   
    رئيس الوزراء البلجيكي: سندعم أي عقوبات يقترحها الاتحاد الأوروبي على “إسرائيل” دون أي نقاش

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس وزراء اسكتلندا : الصمت والتقاعس في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة ليسا خياراً ويجب محاسبة “الحكومة الإسرائيلية” وفرض العقوبات عليها

      الإسعاف والطوارئ في غزة: شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة طبازة في مخيم 5 بالنصيرات وسط قطاع غزة

