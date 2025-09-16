الثلاثاء   
    سماع أصوات انفجارات عنيفة في سماء فلسطين المحتلة في محاولة للتصدي للصاروخ اليمني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 16-09-2025

      لقاء الأحزاب أكد رفضه “التطبيع والحاجة الملحة لاستراتيجية أمن وطني”: بيان قمة الدوحة لم يحمل جديدا وتجنب الخطوط الحمر

      صاروخ من اليمن يستهدف الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في معظم مناطق كيان الاحتلال

