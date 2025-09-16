الثلاثاء   
   16 09 2025   
   23 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:10
    مصادر فلسطينية: العدو يفجر روبوتا مفخخا لتدمير منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصين تعاني نقصا في القمامة!

      46 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء

      الجيش “الإسرائيلي”: فرقتان عسكريتان بدأتا العملية في مدينة غزة والثالثة ستلتحق بهما قريبا

