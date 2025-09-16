الثلاثاء   
    الصحة في غزة: ارتقاء 3 شهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل خلال الـ 24 ساعة الماضية

      وزارة الصحة في غزة:

      • 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصين تعاني نقصا في القمامة!

      46 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء

      الجيش “الإسرائيلي”: فرقتان عسكريتان بدأتا العملية في مدينة غزة والثالثة ستلتحق بهما قريبا

