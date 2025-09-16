الثلاثاء   
   16 09 2025   
   23 ربيع الأول 1447   
   بيروت 01:23
    عاجل

    وسائل إعلام سورية: طيران الاحتلال قام بتنفيذ ثلاث غارات جوية على العاصمة دمشق

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم في الضفة الغربية

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية

      الرئيس البولندي يستقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي في وارسو

