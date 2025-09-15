الإثنين   
   15 09 2025   
   22 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة اللبنانية: 8 جرحى بينهم 4 اطفال و3 نساء كحصيلة اولية جراء غارة العدو الاسرائيلي على النبطية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس البولندي يستقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي في وارسو

      الرئيس البولندي يستقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي في وارسو

      السلطات السويدية تفتتح ملجأ حربياً حديثاً تحت الأرض في ستوكهولم استعداداً لأي طارئ

      السلطات السويدية تفتتح ملجأ حربياً حديثاً تحت الأرض في ستوكهولم استعداداً لأي طارئ

      “الأساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي”: انتقالنا إلى الدوام الصباحي هو حق مكتسب

      “الأساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي”: انتقالنا إلى الدوام الصباحي هو حق مكتسب