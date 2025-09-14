الإثنين   
    مراسل المنار: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الكثيف باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة شبعا وقذائف مضيئة فوق مرتفعاتها

      اربعة شهداء بالاعتداءات الاسرائيلية عشية الجلسة الحكومية

      تصعيد صهيوني جنوبًا: شهيد و3 جرحى في سلسلة غارات بالطائرات المسيّرة

