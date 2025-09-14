حماس: إنّ إقدام قوات الاحتلال الليلة الماضية على اعتقال نساء وطالبات جامعيات خاصة من جامعة الخليل واقتيادهن إلى مقر الجامعة والتحقيق الميداني معهن يعدّ إرهاباً ممنهجاً وتأكيداً على سياسة التنكيل المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني