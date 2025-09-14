الأحد   
   14 09 2025   
   21 ربيع الأول 1447   
   بيروت 06:00
    مصادر فلسطينية:طائرات الاحتلال تقصف عمارة الفلاح غرب مفترق الإذاعة والتلفزيون بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رويترز عن الجيش الصيني:نفذنا دوريات روتينية في بحر جنوب الصين وعلى الفلبين أن تتوقف فورا عن الحوادث الاستفزازية وتصعيد التوترات في بحر جنوب الصين

      مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف حييّ الزيتون والشجاعية في مدينة غزة

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية

