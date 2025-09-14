الأحد   
   14 09 2025   
   21 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:27
    مصادر فلسطينية: مدفعية الاحتلال تستهدف حييّ الزيتون والشجاعية في مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية مادما جنوب مدينة نابلس

      مصادر فلسطينية: 3 شهداء ومصابون باستهداف العدو الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

