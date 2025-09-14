الأحد   
   14 09 2025   
   21 ربيع الأول 1447   
   بيروت 01:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: 3 شهداء ومصابون باستهداف العدو الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر طبية فلسطينية: 62 شهيداً باعتداءات الإحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 49 بمدينة غزة

      مصادر طبية فلسطينية: 62 شهيداً باعتداءات الإحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 49 بمدينة غزة

      جيش الاحتلال يدمر برج الملش بشكل كامل خلف محطة بئر السبع بمنطقة الجلاء شمال مدينة غزة وينسف منازل سكنية محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة

      جيش الاحتلال يدمر برج الملش بشكل كامل خلف محطة بئر السبع بمنطقة الجلاء شمال مدينة غزة وينسف منازل سكنية محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 62 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 49 بمدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 62 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 49 بمدينة غزة