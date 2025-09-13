السبت   
   13 09 2025   
   20 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إصابات جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي مبنى يؤوي نازحين في محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “بعد زيارة براد كوبر إلى لبنان: آليات لجنة وقف إطلاق النار لم تتفعّل.. فهل جمّدها الأميركي لأسباب سياسية – عسكرية؟”

      “بعد زيارة براد كوبر إلى لبنان: آليات لجنة وقف إطلاق النار لم تتفعّل.. فهل جمّدها الأميركي لأسباب سياسية – عسكرية؟”

      مراسل المنار: للمرة الثانية اليوم مُحلّقة إسرائيلية معادية تلقي قنبلة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

      مراسل المنار: للمرة الثانية اليوم مُحلّقة إسرائيلية معادية تلقي قنبلة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

      فوز “لائحة العمل النقابي” بانتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي

      فوز “لائحة العمل النقابي” بانتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي