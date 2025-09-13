السبت   
    مراسل المنار: نفذت قوات العدو تفجيرًا عند الساعة الرابعة فجرًا في المنطقة الحرجية المحاذية للمسجد المدمر في بلدة عديسة بعد توغلها من بوابة “خلة المحافر” جنوب البلدة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “غلوبال فايننس” تنشر قائمة بأفقر دول العالم

      مستشفى العودة – النصيرات: شهيدان وإصابتان جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة

      خليل حمدان: السؤال الطبيعي ليس لماذا المقاومة؟ بل لماذا تخلت عنا السلطة؟

