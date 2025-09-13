العميد يحيى سريع: القوات المسلحة اليمنية ستستمر في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعاً عن البلد وإسناداً لإخواننا الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم