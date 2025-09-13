السبت   
   13 09 2025   
   20 ربيع الأول 1447   
   بيروت 02:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    استشهاد العميد جاسر المشوخي مدير شرطة محافظة رفح سابقًا في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      امريكا | بولندا وحلفاؤها يحذرون موسكو بعد خرق طائرات دون طيار أجوائها .. تصعيد يزعزع استقرار المنطقة

      امريكا | بولندا وحلفاؤها يحذرون موسكو بعد خرق طائرات دون طيار أجوائها .. تصعيد يزعزع استقرار المنطقة

      جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في محيط بركة الشيخ رضوان شمال شرقي مدينة غزة

      جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في محيط بركة الشيخ رضوان شمال شرقي مدينة غزة

      وكالة فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لفرنسا مشيرة إلى تراجع ماليتها العامة

      وكالة فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لفرنسا مشيرة إلى تراجع ماليتها العامة