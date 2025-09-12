الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:04
    عاجل

    الخارجية الإسبانية: استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على تصريحات كاذبة لنتنياهو بحق رئيس الحكومة الإسبانية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الحكومة في الكيان الإسرائيلي تتشكك في نجاح مخطط طرد سكان قطاع غزة

      احمد الشرع: نحن في طور مفاوضات ونقاش حول موضوع الاتفاق الأمني مع “إسرائيل”

      مقتل 13 مدنيًا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بغرب السودان

