الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 18:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة إعلانا يحدد خطوات محددة زمنيا لإقامة دولة فلسطينية وما يسمى “حل الدولتين”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سالم يكن: سنظل ملتزمين بالقيم الإنسانية والأخلاقية رغم توحش العدو واستهداف قطر

      سالم يكن: سنظل ملتزمين بالقيم الإنسانية والأخلاقية رغم توحش العدو واستهداف قطر

       حماس: ما يحدث من عدوان واعتقالات في طولكرم وكل محافظات الضفة لن يثني إرادة شعبنا ولن يحقق الأمن للاحتلال

       حماس: ما يحدث من عدوان واعتقالات في طولكرم وكل محافظات الضفة لن يثني إرادة شعبنا ولن يحقق الأمن للاحتلال

      المكتب الاعلامي الحكومي: أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري من غزة والشمال

      المكتب الاعلامي الحكومي: أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري من غزة والشمال