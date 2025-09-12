الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بيان مسيرات صعدة: من يتنصل من نصرة غزة يتنصل من دينه

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بيان مسيرات صعدة: نرفض واقع التقسيم والتفتيت الذي يفرضه الأعداء وأي عدوان على أي من أمتنا هو عدوان علينا

      بيان مسيرات صعدة: نرفض واقع التقسيم والتفتيت الذي يفرضه الأعداء وأي عدوان على أي من أمتنا هو عدوان علينا

      بيان مسيرات صعدة لأبناء غزة: نعلم مدى الخذلان الذي تشعرون به ونحن معكم

      بيان مسيرات صعدة لأبناء غزة: نعلم مدى الخذلان الذي تشعرون به ونحن معكم

      بيان مسيرات صعدة: ما نقدمه كشعب يمني من تضحيات هو نصرة لغزة التي تمثل أوضح مظلومية في هذا العصر

      بيان مسيرات صعدة: ما نقدمه كشعب يمني من تضحيات هو نصرة لغزة التي تمثل أوضح مظلومية في هذا العصر