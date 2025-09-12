مراسل المنار : الانفجار الذي سمع في المنطقة الحدودية فجراً تبين انه ناجم عن تفجير قوات الاحتلال لأحد المنازل في بلدة ميس الجبل بعد تجاوز قوة معادية الحدود في البلدة