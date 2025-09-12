الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    طائرات الاحتلال تشن غارة وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أمريكا | ترامب يدعو أنصاره للرد بطريقة “سلمية” على مقتل تشارلي كيرك

      أمريكا | ترامب يدعو أنصاره للرد بطريقة “سلمية” على مقتل تشارلي كيرك

      إيران | عراقجي: صفقة تبادل السجناء مع فرنسا تقترب من الاكتمال

      إيران | عراقجي: صفقة تبادل السجناء مع فرنسا تقترب من الاكتمال

      قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

      قصف مدفعي على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة