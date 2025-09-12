الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 02:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن 3 غارات شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات العدو الإسرائيلي تعتقل شابًا خلال اقتحامها مدينة دورا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية

      قوات العدو الإسرائيلي تعتقل شابًا خلال اقتحامها مدينة دورا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية

      نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز: الإمبريالية تسعى للاستيلاء على فنزويلا لتعزيز اقتصاداتها غير المشروعة وتأمين احتياطياتها النفطية ومواردها الأخرى

      نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز: الإمبريالية تسعى للاستيلاء على فنزويلا لتعزيز اقتصاداتها غير المشروعة وتأمين احتياطياتها النفطية ومواردها الأخرى

      نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز: أي هجوم عسكري على فنزويلا من شأنه أن يُشعل فتيل زعزعة الاستقرار بصورة لم تشهدها قارتنا من قبل

      نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز: أي هجوم عسكري على فنزويلا من شأنه أن يُشعل فتيل زعزعة الاستقرار بصورة لم تشهدها قارتنا من قبل