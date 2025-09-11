الخميس   
    جيش العدو الإسرائيلي دمّر 18 بناية سكنية في مدينة غزة منذ صباح الخميس بينها 12 في مخيم الشاطئ غرب المدينة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على أمانة العاصمة والجوف إلى 46 شهيدا و165 جريحا بينهم عدد كبير من النساء والأطفال والحصيلة غير نهائية

      الطيران المُسيَّر الإسرائيلي يُطلق النار على المنازل في محيط بركة الشيخ رضوان وشارع النفق شمال مدينة غزة

      مسيّرة إسرائيلية تُطلق النار شرق مدينة غزة وبعض الطلقات تصيب منازل المواطنين في منطقة الشمعة بحي الزيتون

