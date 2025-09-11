القيادي في حماس محمود مرداوي: محاولة العدو اغتيال قيادات الحركة في الدوحة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن العدو بعد السابع من أكتوبر هو نفسه الذي واجهناه قبل السادس من أكتوبر ولم تتغير سياساته ولم تتبدل إخفاقاته