    مراسل المنار: مسيرة صهيونية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفردونين جنوب لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القيادي في حماس محمود مرداوي: لقد أصبح العدو أكثر دموية وانتزع القناع عن وجهه القبيح لكن الفشل والإخفاق ما زالا ملازمين لبربريته

      القيادي في حماس محمود مرداوي: محاولة العدو اغتيال قيادات الحركة في الدوحة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن العدو بعد السابع من أكتوبر هو نفسه الذي واجهناه قبل السادس من أكتوبر ولم تتغير سياساته ولم تتبدل إخفاقاته

      مستشفى حمد في غزة: استقبلنا اليوم 14 شهيدا و62 مصابا بنيران الاحتلال الإسرائيلي تجاه منتظري المساعدات شمال قطاع غزة

